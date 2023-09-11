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لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان توجه نداء استغاثة للمجتمع الدولي للمساندة في مواجهة الإعصار

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات‏

وجهت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي للمساندة في مواجهة الإعصاردانيال“.

وأكدت أن الأوضاع الإنسانية في عدد من مدن اقليم برقة تعتبر كارثية وخارجة عن السيطرة، موضحةً بأن فرق الإنقاذ التابعة للحكومةالليبية والقوات المسلحة والهلال الأحمر الليبي تحاول ما بوسعها لإنقاذ العالقين، إلا أن حجم الكارثة أكبر من قدرات الجهات المحلية.

وأعربت اللجنة عن مواساتها وتعازيها لعائلات الضحايا وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، شاكرةً للجهود الكبيرة التي يبذلها المتطوعين وفرق الإنقاذ المحلية.

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الوطن الليبية

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