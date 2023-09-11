الهلال الأحمر يؤكد استمرار البحث عن أحد عناصره المفقودين خلال أعمال الإغاثة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2023

أكدت جمعية الهلال الأحمر الليبي استمرار أعمال البحث عن أحد عناصرها المفقودين خلال أعمل إغاثة المتضررين من السيول.

ونفت جمعية الهلال الأحمر الليبي ما تردد من أنباء حول وفاة المفقود حسين بو زينوبة مؤكدة تواصل أعمال البحث عنه.

وترددت في وقت سابق أنباء عن وفاة بوزينوبة بعد محاولته إنقاذ أسرة عالقة بمدينة البيضاء في الشرق الليبي.

من جانبه أعلن المركز الطبي بالبيضاء استقبال 12 حالة وفاة جراء السيول فيما قال مدير مستشفى البيضاء، في تصريحات إعلامية، إن المستشفى استقبل 20 حالة وفاة بينها أسر كاملة.