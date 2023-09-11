مليطان: تسهيل سفر المصابين جراء السيول خلال 48 ساعة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2023

أعلن رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان العمل على تسهيل إجراءات سفر جميع الحالات التي تتطلب العلاج في الخارج جراء السيول في المنطقة الشرقية خلال 48 ساعة بحسب منصة “حكومتنا”.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء اليوم الاثنين أن الحكومة ستتكفل بعلاج جميع المتضررين من السيول والفيضانات سواء داخل البلاد أو خارجها.

ووجه الدبيبة الوزراء المسؤولين والوزراء دون استثناء بالوقوف على الأوضاع التي تعيشها المنطقة الشرقية وأضاف أن الظروف والانقساماتْ المرسومة من الخارج لن تمنع من تقديم المساعدة للمنطقة الشرقية وأكد أن الحكومة لن تقصر في أداء مهامها تجاه المتضررين.

وأشار الدبيبة إلى أن قوافل الشركة العامة للكهرباء، وهيئة السلامة الوطنية، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وشركتي الخدمات العامة مصراتة وطرابلس، ومركز طب الدعم والطوارئ وجهاز الطب العسكري، انتقلوا إلى المنطقة الشرقية منذ البارحة لتنفيذ واجبها.