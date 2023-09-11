عميد بلدية سوسة يوضح بشأن حالات الوفاة والإصابات جراء السيول

أعلن عميد بلدية سوسة وائل ابريك، اليوم الاثنين عن تسجيل 4 حالات وفاة وعدد الإصابات 40 إصابة داخل المستشفى جراء السيول والامطار التي شهدتها البلدية .

ولفت عميد بلدية سوسة وائل ابريك الى أن البلدية تعتبر منكوبة لانعدام كافة الخدمات.

وشهدت مدن بنغازي والجبل الأخضر عاصفة متوسطية شديدة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد، وتسببت السيول الجارفة بمناطق البيضاء تاكنس والبياضة درنة وسوسة والمرج وغيرها من مناطق الجبل الاخضر أضرار جسيمة وتجريف للطرقات.

وبحسب الارصاد الجوية، تقل فاعلية السحب الممطرة ويتحسن الطقس تدريجياً من مساء هذا اليوم علي مناطق شمال شرق ليبيا, والطقس مستقر على المناطق الغربية.