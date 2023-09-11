شركة الكهرباء: العمل على معالجة الأضرار بمكونات الشبكة في المنطقة الشرقية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن فرق الصيانة التابعة لكل دوائر التوزيع بالمنطقة الشرقية والإدارات الفنية الأخرى تواصل العمل لمعالجة الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية. وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” العمل على شفط المياه التي اجتاحت محطة 220 الرياضية بمدينة البيضاء والعمل جار لإعادتها للخدمة . كما أكدت الشركة أن فرق الصيانة وفرق الطوارئ تواصل التجهيزات للتوجه للمنطقة الشرقية محملة بالمولدات والمعدات اللازمة لإجراءات الصيانة الطارئة على المناطق المتضررة جراء السيول.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا