حماد يتحدث عن اختفاء احياء سكنية بالكامل ويكشف عن حصيلة صادمة لضحايا درنة

قال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، اليوم الاثنين أن هناك أحياء سكنية اختفت بشكل كامل في مدينة درنة مشيرً الى أن عدد الضحايا في المدينة يتخطى الألفين والمفقودون بالآلاف .

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الدكتور أسامة حماد مدينة درنة شرق البلاد مدينة منكوبة، داعيا لتوجيه كافة الجهود إلى المدينة لإنقاذ العالقين.

ووجه حماد خلال تصريحات لـ “تلفزيون المسار” نداء استغاثة عبر تلفزيون المسار لجميع الأطقم الطبية والأجهزة الأمنية والعسكرية التوجه إلى مدينة درنة .

وشهدت مدن بنغازي والجبل الأخضر عاصفة متوسطية شديدة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد، وتسببت السيول الجارفة بمناطق البيضاء تاكنس والبياضة درنة وسوسة والمرج وغيرها من مناطق الجبل الاخضر أضرار جسيمة وتجريف للطرقات.

وبحسب الارصاد الجوية، تقل فاعلية السحب الممطرة ويتحسن الطقس تدريجياً من مساء هذا اليوم علي مناطق شمال شرق ليبيا, والطقس مستقر على المناطق الغربية.