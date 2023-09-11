العيضة يؤكد لـ”وال” صدور تعليمات من رئيس الحكومة ورئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بنقل غرفة الطوارئ بالكامل إلى مدينة البيضاء

بنغازي 11 سبتمبر 2023 (وال) – أكد عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة إسماعيل العيضة تحرك قافلة طبية برئاسة وزير الصحة بالحكومة الليبية عبد الجليل عثمان إلى مناطق الجبل الأخضر .

وقال العيضة لوكالة الأنباء الليبية: إن القافلة تتضمن قرابة 35 طبيبا من مستشفيات سرت وبنغازي وأجدابيا، وجهتهم درنة والبيضاء وشحات وغيرها من المناطق المنكوبة”.

وأوضح لقد تم إمداد المستشفيات الطبية الرئيسة ببنغازي “مركز بنغازي الطبي، والأطفال، والهواري العام، والجلاء” بالأدوية والمعدات وكافة مستلزمات إنقاذ الحياة، بالإضافة إلى تسليم مستشفيات “دريانة ، والأبيار، والمرج ، وتاكنس، وشحات” بالمعدات والإمدادات العاجلة .

وأردف العيضة أنه بحسب تعليمات رئيس الحكومة الليبية ورئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة ” أسامة حماد ” فقد أصدر تعليماته بنقل الغرفة إلى مدينة البيضاء، إضافة إلى فتح فرع لها فور الوصول إلى مدينة درنة .

وبحسب تصريحات العيضة لوكالة الأنباء الليبية فلقد استقبلت المرافق الطبية27 حالة وفاة، وتجاوز عدد البلاغات عن المفقودين 50 بلاغا بحسب السجلات الطبية .

نافيا ورود أي معلومات حول مستشفى درنة باعتبارها مدينة منكوبة وأن الفرق الطبيبة في طريقها لمعاينة الوضع مصحوبة بأكثر من أربع سيارات من أربعين قدما محملة بالمستلزمات والمعدات الطبيبة العاجلة للتعامل مع الوضع الكارثي هناك .

و قال العيضة: اطلع وزير الصحة في زيارة أمس الأحد لمدينة المرج على أوضاع المستشفى الرئيس، لافتًا إلى أن الوضع مستقر حاليًا، إضافة إلى تسليمه المستلزمات الطبية العاجلة .

وفيما يتعلق بمستشفى البيضاء أعطى الوزير تعليماته مباشرة للمدير بفتح كافة العيادات الخاصة لاستقبال الحالات المرضية والعاجلة على نفقات وزارة الصحة، وذلك بعد خروج مستشفى البيضاء عن الخدمة نظرًا لتسرب مياه السيول لداخله.

وفي ختام حديثه لـ”وال ” كشف العيضة أنه من المرتقب أن يعود مستشفى البيضاء للعمل خلال الساعات القادمة بعيد انتهاء أعمال الصيانة العاجلة التي يشهدها منذ صباح اليوم . (وال – بنغازي)

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