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“الوطنية للنفط” تشكل لجنة للطوارئ لحصر وتوفير احتياجات المناطق المتضررة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، قراراً بتشكيل لجنة للطوارئ للمساهمة في تغطية احتياجات المناطق المتضررة من الإعصاردانيال“.

حيث تفوض اللجنة بالإنفاق على شراء الاحتياجات العاجلة للمساهمة في تغطية احتياجات المناطق المتضررة من السوق المحلي، وذلك بالتنسيق مع مدير مكتب التنسيق والمتابعة في المؤسسة.

وتُكلف اللجنة بالتواصل مع الشركات التابعة للمؤسسة في الخارج وكذلك الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط لتوفير الاحتياجات غير المتوفرة في السوق المحلي، على أن يتم رفع تقارير دورية عن أعمالها.

الوسوم

اعصار دانيال المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ليبيا

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الوطن الليبية

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