“الوطنية للنفط” تشكل لجنة للطوارئ لحصر وتوفير احتياجات المناطق المتضررة

الوطن| متابعات

أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، قراراً بتشكيل لجنة للطوارئ للمساهمة في تغطية احتياجات المناطق المتضررة من الإعصار “دانيال“.

حيث تفوض اللجنة بالإنفاق على شراء الاحتياجات العاجلة للمساهمة في تغطية احتياجات المناطق المتضررة من السوق المحلي، وذلك بالتنسيق مع مدير مكتب التنسيق والمتابعة في المؤسسة.

وتُكلف اللجنة بالتواصل مع الشركات التابعة للمؤسسة في الخارج وكذلك الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط لتوفير الاحتياجات غير المتوفرة في السوق المحلي، على أن يتم رفع تقارير دورية عن أعمالها.