استئناف حركة الملاحة والرحلات الجوية بمطار بنينا الدولي ببنغازي

استؤنفت الأحد، حركة الملاحة الجوية لمطار بنينا الدولي، حيث عادت الرحلات المجدولة في توقيتها بعد زيارة وزير الطيران المدني ووقوفه على استعدادات الفرق الفنية المكلفة بمتابعة الوضع في المطار

واطلع وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية هشام أبو شكيوات، خلال زيارته مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، اليوم الأحد، سير العمل والوقوف على استئناف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

وأطلع شكيوات في جولته على مدى جاهزية فرق السلامة المدنية ومختلف الجهات العاملة بالمطار.

هذا وجاءت الزيارة، استجابة لتعليمات رئيس اللجنة العليا للطوارئ ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، الذي اتخذ جملة من التدابير العاجلة للتعامل مع الأحوال الجوية السيئة التي تتعرض لها البلاد.