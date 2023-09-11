داخلية الحكومة الليبية: السيول في درنة خلفت 1500 قتيل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2023

أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة أن السيول في درنة أدت إلى مصرع 1500 شخص وفقدان أكثر من 5000 شخص.

وأكد أبوزريبة لقناة “الحدث” أنه كان هناك بعض الاستعدادات لمواجهة السيول إلا أن ارتفاع منسوب المياه أدى لانهيار السدود بالمدينة وانجراف مساكن وسقوط ضحايا.

وأشار أبوزريبة إلى أن الوضع يفوق قدرة الحكومة على مواجهته رغم إرسال الحكومة في المنطقة الغربية مساعدات للمتضررين.

ولفت أبوزريبة إلى الحاجة لفرق إنقاذ بحري حيث أن هناك العديد من الضحايا انجرفوا ناحية البحر.