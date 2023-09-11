داخلية الوحدة: إرسال دعم من أمن السواحل وكلاب الأثر للمنطقة الشرقية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2023

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إرسال تعزيزات من أمن السواحل والمباحث الجنائية مصحوبة بكلاب الأثر لإغاثة المتضررين من السيول في المنطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إرسال الإدارة العامة لأمن السواحل قوافل إغاثة باتجاه الشرق الليبي ترافقها وحدة الغوص والانقاذ وقسم الدوريات البحرية وعمليات البحث والانقاذ.

وأشارت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إلى إرسال قوافل مساعدات ومعدات إلى المنطقة الشرقية لتقديم الدعم للمناطق المنكوبة جراء الفيضانات والسيول.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن الفرق التابعة لجهاز المباحث الجنائية الخاصة بأعمال البحث والإنقاذستتجه للمنطقة الشرقية بطائرة خاصة مصحوبة بكلاب الأثر.