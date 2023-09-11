شاهد بالفيديو : حماد يعجز عن وصف كارثة درنة ويترك التعليق لنائبه

عجز رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان اسامة حماد، اليوم الاثنين عن وصف مشاهداته في درنة حيث ترك التعليق لنائبه علي القطراني .

وفي السياق، أكد المجلس البلدي في درنة أن الوضع في المدينة خرج عن السيطرة ونطالب بمساعدات دولية، مطالباً الجهات المختصة بفتح ممر بحري لأنهيار معظم الطرق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تدمر عدد من الأحياء السكنية المحاذية للوادي جراء السيول بشكل كامل.

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الدكتور أسامة حماد مدينة درنة شرق البلاد مدينة منكوبة، داعيا لتوجيه كافة الجهود إلى المدينة لإنقاذ العالقين.

وراتفعت عدد ضحايا الفيضانات في مدينة درنة وحدها إلى 150 قتيلا، ما دفع السلطات لإعلانها مدينة منكوبة.