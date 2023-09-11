السيسي يؤكد تضامن مصر مع ليبيا في ضحايا العاصفة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2023

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تضامن مصر حكومة وشعبا مع ليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد.

وقال السيسي عبر صفحته بموقع “إكس” “أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد، وأؤكد تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معاً”.

وأكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة أن السيول في درنة أدت إلى مصرع 1500 شخص وفقدان أكثر من 5000 شخص.