القوات المسلحة تباشر تحريك دبابات الجسور لتأمين حركة سير فرق الإنقاذ للمناطق المتضررة

العنوان-بنغازي

باشرت رئاسة أركان الوحدات الأمنية في تحريك دبابات الجسور لتأمين حركة سير الدوريات العسكرية والأمنية وفرق الإنقاذ لنقل المواطنين العالقين جرّاء العاصفة والفيضانات التي أدت لتدمير الجسور في مناطق شرق ليبيا.

وأوضحت رئاسة أركان الوحدات الأمنية أن ذلك يأتي ضمن التعزيزات الأمنية والعسكرية لوحدات القوات المُسلحة.

وتواصل القوات المسلحة إعمال إجلاء العائلات العالقة في المناطق المتضررة من السيول في شرق ليبيا.

وساهمت القوات المسلحة في إجلاء عدد من الأشخاص بعد فيضان وادي درنة على المنازل وانهيار غالبية الطرق المؤدية للمدينة وانقطاع الكهرباء والاتصالات.

وأصدر، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أسامة حماد، اليوم الإثنين، قرارًا يعتبر درنة مدينة منكوبة بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها.

وبحسب القرار فإن على كافة الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الوضع في مدينة درنة وحماية السكان ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة.

وأدت الأمطار الغزيرة الناتجة عن “العاصفة دانيال” إلى تدفق رهيب للمياه بوادي درنة الذي يفصل المدينة إلى نصفين.

ووثقت مقاطع فيديو جريان رهيب للسيول بالوادي الذي يمر بمنتصف درنة، مما تسبب في غرق عدد من السيارات المتوقفة على جانب الوادي.

وكانت بلدية درنة قد وجهت تحذيراتها للمواطنين بشأن الأوضاع الجوية المتقلبة وجريان السيول.

وطالبت البلدية السكان بالتقيد بالإجراءات الطارئة من إخلاء المناطق المحاذية للساحل والتقيد بحظر التجول والتعاون مع الجهات المختصة.

وتتعرض مناطق واسعة من شمال شرق ليبيا لموجة من السيول والفيضانات، وأغرقت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة مناطق عدة من المرج وتاكنس والبيضاء، بعد أن وصلتها “العاصفة دانيال”.

وخصصت مبلغ 200 مليون دينار ليبي للبلديات والمدن والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطية. وتمّ تخصيص 30 مليون دينار إلى بلدية درنة.