هيئة السلامة : جميع جسور درنة انهارت بسبب العاصفة

أكد رئيس هيئة السلامة الوطنية في درنة، فتحي الكريمي أن جميع جسور درنة انهارت بسبب العاصفة وهناك عشرات الجثث والعالقين .

وأفاد رئيس هيئة السلامة الوطنية في تصريحات عبر تلفزيون المسار الى ان جميع مداخل درنة انهارت مشيرًا الى اخراج العشرات من الجثث وهناك من هو تحت الانقاذ بينهم اطفال وكبار السن .

وشهدت مدن بنغازي والجبل الأخضر عاصفة متوسطية شديدة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد، وتسببت السيول الجارفة بمناطق البيضاء تاكنس والبياضة درنة وسوسة والمرج وغيرها من مناطق الجبل الاخضر أضرار جسيمة وتجريف للطرقات.

وبحسب الارصاد الجوية، تقل فاعلية السحب الممطرة ويتحسن الطقس تدريجياً من مساء هذا اليوم علي مناطق شمال شرق ليبيا, والطقس مستقر على المناطق الغربية.