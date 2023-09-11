البرلمان العربي يدعو لسرعة تقديم المساعدات الإنسانية لليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2023

دعا البرلمان العربي، الدول العربية ودول العالم والمنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي لدعم ليبيا في مواجهة الأزمة الطاحنة التي تواجهها جراء الآثار المدمرة التي خلفتها العاصفة “دانيال” وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخراً، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وشدد البرلمان العربي في بيان له على ضرورة تقديم يد العون والمساعدة لمؤازرة ليبيا في هذا المصاب الأليم والذي يتطلب تعزيز التعاون العربي والدولي وسرعة تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة وفتح الجسور الجوية والممرات الآمنة لسرعة تقديم تلك المساعدات.

وأكد البرلمان العربي، وقوفه وتضامنه التام مع ليبيا، ودعمه لها حتى تتجاوز هذه المحنة بسلام، مشددا على أهمية تضافر وحشد الجهود العربية والدولية وتقديم الدعم اللازم لدولة ليبيا حتى تستطيع إغاثة ومساعدة المتضررين.

ومن جانبها، أكدت النائبة أحلام اللافي رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي على أن ليبيا في هذه المرحلة في حاجة إلى التضامن والتكاتف والدعم العربي والدولي من أجل مواجهة هذه الأزمة الإنسانية الطارئة، وذلك للمساعدة في إغاثة المتضررين وتقديم العون العاجل لهم.