مدير فروع أجهزة الإسعاف والطوارئ بالمنطقة الشرقية: انتشال جثة لفتاة بمنطقة مدور الزيتون صباح اليوم

بنغازي 11 سبتمبر 2023 (وال) – أعلن مدير إدارة الفروع لجهاز الإسعاف والطوارئ بالمنطقة الشرقية صلاح القطراني انتشال جهاز الإسعاف بمنطقة تاكنس صباح اليوم الإثنين جثة لفتاة، بمنطقة مدور الزيتون، والاستمرار في البحث عن باقي عائلتها.

وأوضح القطراني في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أنه لا يوجد حتى الآن أي إحصائية ثابتة لعدد الضحايا، مشيرا إلى أن حالات البحث والإنقاذ مستمرة ، وسط استقرار مبدئي للأحوال الجوية بالمنطقة.

وأكد القطراني استقبال قافلة مكونة من “15” سيارة إسعاف ومعدات ومستلزمات طبية قادمة من المنطقة الغربية أرسلت من قبل جهاز الإسعاف والطوارئ بالمنطقة الغربية. (وال بنغازي)

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