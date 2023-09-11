“حماد” يوجه بتحريك قافلة طبية إلى مناطق الجبل الأخضر

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أكد عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة إسماعيل العيضة تحرك قافلة طبية برئاسة وزير الصحة بالحكومة الليبية إلى مناطق الجبل الأخضر، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد.

وبين العيضة أن القافلة تتضمن قرابة 35 طبيباً من مستشفيات سرت وبنغازي وأجدابيا، وجهتهم درنة والبيضاء وشحات وغيرها منالمناطق المنكوبة، موضحاً أنه تم إمداد المستشفيات الطبية الرئيسة ببنغازي “مركز بنغازي الطبي، والأطفال، والهواري العام، والجلاء“ بالأدوية والمعدات وكافة مستلزمات إنقاذ الحياة، بالإضافة إلى تسليم مستشفيات “دريانة ، والأبيار، والمرج ، وتاكنس، وشحات” بالمعداتوالإمدادات العاجلة .

وقال إن المرافق الطبية استقبلت 27 حالة وفاة، وتجاوز عدد البلاغات عن المفقودين 50 بلاغاً، نافياً ورود أي معلومات حول مستشفى درنةباعتبارها مدينة منكوبة، وأن الفرق الطبيبة في طريقها لمعاينة الوضع مصحوبة بأكثر من أربع سيارات محملة بالمستلزمات والمعدات الطبيبةالعاجلة للتعامل مع الوضع الكارثي هناك.

وأعطى وزير الصحة تعليماته مباشرة لمدير مستشفى البيضاء بفتح كافة العيادات الخاصة لاستقبال الحالات المرضية والعاجلة على نفقاتالوزارة، وذلك بعد خروج المستشفى عن الخدمة نظرًا لتسرب مياه السيول لداخله.

وكشف أنه من المرتقب أن يعود مستشفى البيضاء للعمل خلال الساعات القادمة بعد انتهاء أعمال الصيانة العاجلة التي يشهدها.