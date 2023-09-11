مؤكدا أنها لم تسجل من 40 عاما.. جحيدر: منسوب مياه الأمطار في مناطق الجبل الأخضر تجاوز 400 مليمتر

العنوان-طرابلس

قال مدير المركز الوطني للأرصاد الجوية علي جحيدر، أن منسوب مياه الأمطار في مناطق الجبل الأخضر تجاوز الـ 400 مليمتر، لافتا إلى أنها قراءة لم يسجلها المركز منذ حوالي 40 عاما.

وجاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع طارئ لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين؛ لمناقشة تداعيات الفيضانات والسيول في المنطقة الشرقية.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إنه وجه بتسخير إمكانات أجهزة الدولة جميعها ووزاراتها ومؤسساتها، لإغاثة الأهالي في المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة “دانيال”.

وتابع الدبيبة: “نعقد هذا الاجتماع العاجل لنستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإغاثة شعبنا من كارثة السيول التي لم يسبق لها مثيل في مدن البيضاء ودرنة والمرج وطبرق والبياضة وبطة، وجميع مدن وقرى جبلنا الأخضر والساحل الشرقي، وصولا إلى بنغازي”.

وأعلن الدبيبة الحداد ثلاثة أيام على ضحايا العاصفة “دانيال”، مشيرا إلى بدء تحويل الأموال لجميع البلديات المتضررة في المنطقة الشرقية.