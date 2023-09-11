لنقي: على حكومة الدبيية وحماد العمل على تعويض المتضررين من عاصفة دانيال دون تأخير

ليبيا – طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي،حكومتي تصريف الأعمال والاستقرار،بالعمل على تعويض المتضررين من عاصفة دانيال دون تأخير.

لنقي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال:” الحمدلله الذي قدر ولطف فجاءت العواقب سليمة،المهم الآن أن تتدارك الحكومتان بسرعة نتائج الإعصار وأن تعملا على تخفيف المعاناة و إصلاح الضرر وتعويض المتضررين دون تأخير”.

ودعا لنقي الحكومتين إلى الاستعداد لمواجهة مثل هذه الكوارث مستقبلًا،معتبرا أن هذه فرصة للم الشمل والتعاضد والتعاون معًا.