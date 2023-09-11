حمّاد يصدر قرارًا باعتماد مدينة درنة منطقة منكوبة

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حمّاد القرار رقم (74) لِسنة 2023م، بشأن اعتبار مدينة درنة مدينة منكوبة جراء الإعصار الذي ضربها، مطالبًا جميع الجهات المعنية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لحماية سُكان المدينة من أخطار العاصفة .

وأضاف حماد أنه على كافة الجهات المعنية اتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة، بما فيها حماية سكان المدينة من أخطار العاصفة والانجرافات وغيرها ومساعدتهم على تجاوز آثارها.

وفي الإطار ذاته أصدر وزير الدَّاخلية الليبية عصام أبوزريبة تعليماته على الفور إلى جميع مديريات الأمن بتوجيه قوة إضافية تحت إشراف مدراء الأمن إلى مدينتي درنة والبيضاء ، لاستعادة الأمن والاستقرار وتقديم الدعم اللازم.