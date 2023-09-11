السفارة الفرنسية تؤكد تضامنها من الشعب الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2023

أعربت السفارة الفرنسية لدى ليبيا عن تضامنها الكامل مع الشعب الليبي في الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن عاصفة دانيال.

وأكدت السفارة الفرنسية عبر صفحتها بموقع “إكس” أن عاصفة دانيا التي ضربت شرق ليبيا تسببت في خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة وقالت “تتقدم السفارة الفرنسية بتعازيها لأسر الضحايا وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب الليبي في هذه المحنة”.

من جانبها أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الاثنين، عن تعازيها القلبية لأسر الذين فقدوا حياتهم، كما أعربت عن تعاطفها الصادق مع جميع المتضررين.

وأكدت البعثة الأممية، في بيان لها، متابعتها عن كثب حالة الطوارئ الناجمة عن الظروف الجوية القاسية في المنطقة الشرقية من البلاد.

وأعربت في هذا السياق، عن استعدادها لدعم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والبلديات المتضررة شرق ليبيا والاستجابة لحالة الطوارئ هذه وتقديم المساعدة الإغاثية العاجلة مساندةً لجهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني.