الإمارات توجه بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا

العنوان-الإمارات

وجه الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا للوقوف إلى جانبها بمواجهة آثار الفيضانات، وفق ما أعلنت والإماراتية.

وكان قد أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق تعليماته لوزارة الصحة والقوات المسلحة العربية المصرية بتقديم الدعم الكامل للمدن والمناطق المتضررة في ليبيا من السيول.

وفي وقت سابق اليوم أيضا، أعلنت مصر والأردن تضامنهما مع ليبيا في مواجهة آثار العاصفة المتوسطية “دانيال”، التي ضربت المناطق الشرقية من ليبيا.

وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة “دانيال” التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

وأعلنت الحكومة الليبية تنكيس الأعلام والحداد ثلاثة أيام على ضحايا العاصفة، وذلك في القطاعين العام والخاص وجميع المؤسسات.

وبحثت حكومة الوحدة الوطنية حاليا في اجتماع طارئ تداعيات السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.