الأمم المتحدة تبدي استعدادها لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين من عاصفة دانيال

ليبيا – أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أنها تتابع عن كثب حالة الطوارئ الناجمة عن الظروف الجوية القاسية في المنطقة الشرقية من البلاد.

بعثة الأمم المتحدة أعربت عبر مكتبها الاعلامي عن تعازيها القلبية لأسر الذين فقدوا حياتهم، كما أعربت عن تعاطفها الصادق مع جميع المتضررين.

وأبدت الأمم المتحدة استعدادها لدعم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والبلديات المتضررة للاستجابة لحالة الطوارئ هذه وتقديم المساعدة الإغاثية العاجلة مساندةً جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني.