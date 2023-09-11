حكومة الوحدة تعلن الحداد على ضحايا إعصار دانيال وترسل قوافل إغاثية لشرق ليبيا

عقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الليبية اليوم الاثنين، جلسة طارئة بشأن تداعيات وآثار العاصفة المتوسطية التي ضربت أجزاء من المنطقة الشرقية، برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، وبحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن دبيبة أعلن خلال الجلسة، الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام بجميع الجهات العامة والخاصة، حداداً على ضحايا السيول بمناطق الشرق الليبي، مشدداً على ضرورة اتخاد المزيد من الإجراءات لإغاثة الأهالي في المنطقة الشرقية.

وقال دبيبة إن هذا الاجتماع العاجل عقد للاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة وإغاثة شعبنا من كارثة السيول التي لم يسبق لها مثيل في مدن البيضاء ودرنة والمرج وطبرق وتاكنس والبياضة وبطة، وجميع مدن وقرى الجبل الأخضر والساحل الشرقي وصولا إلى بنغازي.

وأكد دبيبة تكليف شركات متخصصة لصيانة كل الأضرار الناتجة عن العاصفة بالمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الدولة ستتكفل بعلاج جميع المتضررين من السيول والفيضانات سواء داخل البلاد أو خارجها ومؤكداً بدء تحويل الأموال لجميع البلديات المتضررة في المنطقة الشرقية.

ووجه دبيبة كل المسؤولين والوزراء دون استثناء، للوقوف على الأوضاع التي تعيشها المنطقة الشرقية، مضيفا أن الظروف والانقسامات المرسومة من الخارج لن تمنع أيدينا من مساعدتكم، ولن نقصر في أداء مهامنا تجاهكم.

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وأكد دبيبة انطلاق قوافل الشركة العامة للكهرباء، وهيئة السلامة الوطنية، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وشركتي الخدمات العامة مصراتة وطرابلس، ومركز طب الدعم والطوارئ وجهاز الطب العسكري، منذ البارحة لتنفيذ واجبها، مشددا على أن الحكومة ستبذل الغالي والنفيس من أجل أبنائنا الذين يطمحون لمستقبل في وطن هادئ.