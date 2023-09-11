دول عربية تتضامن مع ليبيا وتعرب عن استعدادها لتقديم كل ما يلزم من دعم

الوطن| متابعات

أعربت عدة دول عربية عن خالص تعازيها في المصاب الأليم الذي أحل بضحايا العاصفة “دانيال” متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

فتقدمت تونس بتعازيها للشعب الليبي وتضامنها المطلق معه على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي لحقت به، مؤكدة ضرورة التنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة ووضعها على ذمة الأشقاء في ليبيا من أجل المساهمة في مواجهة آثار الإعصار وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى.

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين، معرباً عن خالص تعازيه لدولة ليبيا في ضحاياها.

وأعلنت الجزائر عن كامل استعدادها للوقوف إلى جانب الشعب الليبي ومدهم بالدعم والمساعدة للتخفيف من وطأة وتوابع هذه الكارثة،متقدمةً بخالص التعازي لضحاياها ومتمنيةً بالشفاء العاجل للمصابين.

ووجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ لليبيا.

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة يحتاجها الشعب الليبي.