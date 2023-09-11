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“الهلال الأحمر” يتلقى أكثر من 2000 نداء استغاثة من المناطق الشرقية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس غرفة الطوارئ المركزية بالهلال الأحمر محمد المنفي، إن الهلال تلقى حتى الآن أكثر من 2000 نداء استغاثة، وبلاغ عن إخلاء مناطق البياضة، وتوكرة، وبنغازي، وأجدابيا، والمرج، وتاكنس.

وأضاف المنفي أن فرق الهلال لا تزال تقوم بإجلاء العائلات العالقة وتقديم الإسعافات الأولية لهم، في المناطق التي غمرتها السيول، ويتم نقلهم إلى النقاط التي حددتها الحكومة الليبية.

وتابع أنه لم تصدر أي إحصاءات رسمية حتى الآن حول الوضع بشكل عام ولا يزال العمل مستمراً في جميع المناطق.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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