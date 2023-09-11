الشيخ محمد بن زايد يوجه بإرسال مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ إلى ليبيا

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى دولة ليبيا الشقيقة للوقوف إلى جانب شعبها في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية وأودت بحياة العشرات وإصابة آخرين.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فإن الشيخ محمد بن زايد عبر عن خالص تعازيه لدولة ليبيا قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الفيضانات.

ودعا «بن زايد» الله تعالى أن يرحم الضحايا وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.