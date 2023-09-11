الإسعاف الطائر: تسيير جسر جوي طارئ إلى المنطقة الشرقية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2023

أعلن جهاز الإسعاف الطائر الليبي عمل تسيير جسر جوي طارئ إلى المنطقة الشرقية لمساعدة المتضررين جراء الإعصار.

وأكد جهاز الإسعاف الطائر التابع لحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه تم نقل أسطول طائرات جهاز خدمات الإسعاف الطائر إلى المنطقة لنقل الحالات الحرجة والمتضررة.

وأشار الجهاز إلى أنهذه الإجراءات تأتي في إطار الاستجابة السريعة لمساعدة السكان المتأثرين وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم.

من جانبه أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أن السيول في ليبيا أدت إلى وفاة 2000 شخص وفقدان 5000 إلى 6000 شخص.

وبين المسماري خلال مؤتمر صحفي أن السيول أدت إلى انهيار السدين الأول والثاني في درنة وهو ما أدى لانهيار كل الجسور في المدينة ودخول المياه إليها وبالتالي انجراف أحياء سكنية بالكامل إلى البحر بمن فيها سكان تلك الأحياء.