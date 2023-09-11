جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن ارتفاع ضحايا فيضان البيضاء إلى 23 شخصا  

العنوان-البيضاء

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة البيضاء إلى “23 ضحية”، منوهًا إلى أنه لم يجر احتساب عدد المفقودين حتى الآن.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ: “للأسف الشديد الحصيلة الأولية لضحايا مدينة البيضاء بلغت 23 ضحية للفيضان، ولم يتم احتساب عدد المفقودين حتى هذه اللحظة”.

وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة “دانيال” التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

وأعلنت الحكومة الليبية تنكيس الأعلام والحداد ثلاثة أيام على ضحايا العاصفة، وذلك في القطاعين العام والخاص وجميع المؤسسات.

وبحثت حكومة الوحدة الوطنية حاليا في اجتماع طارئ تداعيات السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.