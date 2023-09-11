اوحيدة يطالب بتوظيف عاصفة دانيال لإعمار البلاد دون تأخير

ليبيا – طالب الصحفي علي اوحيدة المقيم في بروكسل ببلجيكا،بتوظيف عاصفة دانيال لإعمار البلاد دون تأخير.

اوحيدة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال:” بعد كمية المياه الهائلة التي هبطت في غرب وشرق البلاد يفترض بشكل عاجل حملة تشجير واسعة النطاق وزرع الحبوب في المناطق الزراعية المخولة،ومحاولة توظيف دانيال وشركائه لإعمار البلاد دون تأخير”.

وأضاف:” ليبيا من دون دولة ولا خلية أزمة في طرابلس ولا لجنة طوارئ، والشعب مجرد غارق في مرحلة التعبير عن (مشاعر تضامن)لا تسمن ولا تغني عن طوفان”،مشيرا إلى أن غياب القرار المركزي كارثة في دولة من دون امكانيات رغم قدراتها الضخمة نظريا،لذا حان الوقت للجميع للنظر في المصير المجهول.

ورأى اوحيدة أن الإعصار الحقيقي والعاصفة المدمرة هي اقتلاع السيادة الليبية من أيدي الليبيين.