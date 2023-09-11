مؤسسة النفط الليبية: تسيير فرق إنقاذ للمساعدة في جهود الإغاثة بالجبل الأخضر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عن توجه فرق الإنقاذ والدعم التابعة لقطاع النفط إلى مناطق الجبل الأخضر، للمساعدة في جهود الإغاثة والإنقاذ.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها في وقت سابق، استعدادها الكامل لتسخير كل إمكاناتها ومواردها، لتقديم الدعم والمساندة، بالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والدولية، من أجل مساعدة المتضررين، واستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة.

وغمرت مياه السيول والأمطار الغزيرة مبنى مركز البيضاء الطبي في منطقة الجبل الأخضر إثر انهيار سوره الخلفي جراء ضغط السيول الجارفة نتيجة موجة الطقس السيئ الذي يجتاح مناطق شرق ليبيا.