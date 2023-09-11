الوطنية للنفط تتوجه بفرق الإنقاذ لإغاثة مناطق الجبل الأخضر

وجّه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة فرق الإنقاذ والدعم التابعة لقطاع النفط تتوجه إلى مناطق الجبل الأخضر للمساعدة في جهود الإغاثة والإنقاذ عبد العاصفة التي ضربت المنطقة الشرقية، للتأكيد على تضامن قطاع النفط الليبي مع أهالي المناطق التي تضررت جراء العواصف الجوية والأعاصير التي نفط اجتاحت المنطقة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق استعدادها الكامل لتسخير كافة إمكانياتها ومواردها لتقديم الدعم والمساندة بالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والدولية لمساعدة المتضررين واستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة.