سفير ألمانيا يؤكد الحاجة لتضافر الجهود المحلية والدولية لمساعدة المتضررين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2023

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا مايكل أونماخت الحاجة إلى تضافر الجهود والتعاون المحلي والدولي لتخفيف معاناة السكان المتضررين جراء السيول في المنطقة الشرقية وتوفير المساعدة الطارئة لهم.

وتقدم سفير ألمانيا عبر صفحته بموقع “إكس” بأحر التعازي لأسر الضحايا بالمنطقة الشرقية نتيجةً لسوء الأحوال الجوية بالمنطقة وأعرب عن تضامنه مع “جميع المتضررين في هذه الأوقات الصعبة التي تتطلب تضافر الجهود والتعاون المحلي والدولي لتخفيف معاناة السكان المتضررين وتوفير المساعدة الطارئة لهم”.

من جانبها أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الاثنين، عن تعازيها القلبية لأسر الذين فقدوا حياتهم، كما أعربت عن تعاطفها الصادق مع جميع المتضررين.

وأكدت البعثة الأممية، في بيان لها، متابعتها عن كثب حالة الطوارئ الناجمة عن الظروف الجوية القاسية في المنطقة الشرقية من البلاد.

وأعربت في هذا السياق، عن استعدادها لدعم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والبلديات المتضررة شرق ليبيا والاستجابة لحالة الطوارئ هذه وتقديم المساعدة الإغاثية العاجلة مساندةً لجهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني.