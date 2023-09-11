اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يعبر عن تعازيه للشعب الليبي في ضحايا السيول والفيضانات

الرياض 11 سبتمبر 2023 (وال)- تقدم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، بخالص التعازي للشعب الليبي في ضحايا السيول والفيضانات التي شهدتها مدن شرق ليبيا.

وعبّر المدير العام المكلف للاتحاد محمد عبدربه اليامي – في برقية تعزية – بعث بها لرئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية ” عبدالباسط أحمد أبوديه “، عن صادق المواساة للشعب الليبي في ضحايا السيول، مُتمنيًا أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ ليبيا من كل مكروه. (وال – الرياض)

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