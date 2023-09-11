بالصور | حكومة حماد تتفقد أوضاع المواطنين بالمرج للعمل على توفير كافة الاحتياجات

ليبيا – بناء على تعليمات رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة – رئيس مجلس الوزراء بحكومة الاستقرار د. أسامة حماد قام وكيل عام وزارة الحكم المحلي أبو بكر امصادف بدر بالوقوف على سير الأحداث والمستجدات فيما يتعلق بالمتضررين والنازحين من عين المكان.

وزير الحكم المحلي تفقد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة أوضاع المواطنين بمدينة المرج لتوفير كافة المستلزمات العاجلة والنواقص التي تحتاجها المدينة.

وأجرى الوزير اجتماعاً بغرفة الطوارئ بالمرج مع اللواء وهبي الرخ لتقييم الوضع والتحرك السريع حياله.