الرئيس المصري يعزي الليبيين في ضحايا إعصار دانيال ويوجه بإرسال مساعدات فورية

عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تضامن بلاده مع ليبيا في الكارثة الطبيعية التي تعرضت لها مناطق شرق البلاد جراء الإعصار دانيال.

وقال السيسي عبر حسابه بموقع إكس: أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد، وأؤكد تضامن مصر حكومة وشعباً مع أشقائنا في مصابهم الأليم وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل وأن تمر هذه الأزمة سريعاً بوحدتكم معاً.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوات الجيش المصري ووزارة الصحة لتقديم المساعدة الفورية للأشقاء في ليبيا.

وكان رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد قال في تصريحات صحفية إن ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة تجاوز أعدادهم ألفين حالة وفاة إلى جانب فقدان الآلاف.

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