“شركات النفط العالمية” تبدي استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية للمدن المتضررة

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أبدت شركات النفط العالمية العاملة في قطاع النفط الليبي “إيني، توتال، ريبسول ، OMV، وينترشيل، شلمبرجير” استعدادها التام لتسخير كل إمكاناتها للمساهمة في توفير الاحتياجات وتقديم المساعدات الإنسانية لمدن المنطقة الشرقية المتضررة من إعصار دانيال .

وجاء ذلك خلال اجتماعهم برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، حيث أكدوا فيه استعدادهم التام للتعاون مع لجنة الطوارئ المشكلة من المؤسسة، ومساندة أهالي المناطق المتضررة وتسخير كافة الإمكانيات .