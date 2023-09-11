اللجنة السياسية بمجلس الدولة تعقد اجتماعها الدوري العادي

عقدت اللجنة السياسية بمجلس الدولة اجتماعها الدوري العادي برئاسة موسى فرج يوم الأحد بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وأكد الاجتماع على تكثيف تواصل اللجنة محليا ودوليا مع كافة الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد السياسي، كما ناقش المجتمعون مستجدات الوضع السياسي وأولويات رئاسة المجلس المنتخبة حديثا مطلع أغسطس الماضي.

وكما تناول الاجتماع البحث في عدد من البنود المهمة، أبرزها سبل تفعيل عمل اللجان الدائمة بالمجلس وتطوير دور اللجنة السياسية في أنشطة المجلس ذات العلاقة، بالإضافة إلى تناول مخرجات لجنة 6+6 بالطرح في جلسة عامة للمجلس بغية المراجعة والتقييم.