السفارة الأمريكية: نتواصل مع الأمم المتحدة لتوجيه مساعادت سريعة للمتضررين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2023

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا التواصل مع الأمم المتحدة والسلطات في ليبيا لتحديد أسرع وقت يمكن خلاله توجيه المساعدة إلى الأماكن التي تحتاجها جراء السيول التي اجتاحت مناطق في الشرق الليبي.

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر صفحته بموقع “إكس” “نحن على تواصل مع الأمم المتحدة والسلطات في ليبيا لتحديد أسرع وقت يمكن خلاله توجيه المساعدة الى الأماكن التي هي في أمس الحاجة اليها”.

وأكدت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا أنها تتابع الوضع عن كثب في ليبيا التي شهدت مدنها الشرقية فيضانات كارثية.

وقالت السفارة الأمريكية “قلوبنا مع الذين طالتهم الفيضانات الكارثية في المدن الشرقية من ليبيا بما في ذلك درنة والبيضاء وشحات وخاصة مع أولئك الذين فقدوا أحبتهم” وأضافت “نحن نتابع الوضع عن كثب وعلى اطلاع على تقارير تفيد بأن السلطات الليبية من كل الأطراف تعمل معا على استجابة طارئة”.