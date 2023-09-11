الشحومي يطالب الحكومات بإنشاء مراكز تكون مؤهلة ومجهزة للتعامل مع الكوارث الطبيعية

ليبيا – طالب أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي،الحكومات بإنشاء مراكز للتدخل السريع والإنقاذ تكون مؤهلة ومجهزة ومدربة للتعامل مع الكوارث الطبيعية.

الشحومي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكد أن الأزمة كشفت مدى هشاشة منظومة الطوارئ والإنقاذ في ليبيا بشكل عام،وانعدام مفهوم برامج وآليات التدخل السريع وفقا لكل نوع من أنواع الكوارث الطبيعية،وانعدام ووجود فرق مجهزة ومدربة للتدخل حسب كل حالة وموقف سواء للفيضانات أو للحرائق أو الزلازل وغيرها.

وأضاف:” هذا ما نحتاجه في ليبيا بشكل منظم وليس معدات عسكرية نقاتل بعضنا البعض لا تفيد شيئا عند وقوع الكارثة لعدم التأهيل والتدريب على التعاطي مع مثل هذه الكوارث”.

وطالب الحكومات أن تنشئ مراكز للتدخل السريع والإنقاذ حقيقية ومؤهلة ومجهزة ومدربة تتولى تدريب فرق المتطوعين الرسمين من الكشاف والهلال الأحمر وأن تعد مجموعات من الأطقم الطبية بمعداتهم المتحركة وتدرب المتطوعين من المواطنين للمساهمة في

حال وقوع أي كارثة.

وختم الشحومي:”كارثة وطنية للأسف ما يحدث في مناطق الجبل الأخضر ، ستنجلي بعون الله ويرحم الله من استشهد غرقا، وأعان الله الناس على مصابهم وعوضهم عن خسائرهم بخير منها”.