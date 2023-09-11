مصر تعلن تضامنها مع ليبيا في مواجهة آثار العاصفة “دانيال”

أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة “دانيال” وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخراً، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وقدمت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، صادق تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

واليوم، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، أن درنة مدينة منكوبة جراء العاصفة دانيال التي ضربتها.

ووجهت الحكومة الجهات المعنية جميعها باتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك.

وحسب القرار رقم 74 للعام 2023، المنشور على صفحتها بموقع فيسبوك، دعت إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لحماية سكان المدينة من أخطار العاصفة والانجرافات وغيرها، ومساعدتهم على تجاوز آثارها.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الأحد، فاض مجرى وادي درنة بوسط المدينة بالمياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى جريان سيل هادر يهدد سكان المدينة.

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وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، مقاطع مصورة تُظهر جريان المياه بغزارة في وادي درنة.

ويقع مجرى وادي درنة وسط المدينة، وهي منطقة تبدو منخفضة، تصب فيها الأودية والشعاب التي تجمعت داخلها مياه الأمطار التي اجتاحت مدن الجبل الأخضر، مما ينذر بخطر كبير يهدد المدينة.