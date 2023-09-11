طب الطوارئ: إجلاء 71 عائلة وإنقاذ 13 شخصا من الغرق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2023

أعلن مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس محمد كبلان إجلاء 17 عائلة من المناطق الغارقة في الشرق الليبي، وإنقاذ 13 شخصا من الغرق، وتوفير الخدمات الطبية لهم في المستشفى الميداني بمدينة بطة.

وأكد كبلان بحسب منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية تواصل جهود البحث عن مصير 8 عائلات مفقودة.

وبين كبلان أن القافلة الأولى للجهاز تكونت من 21 سيارة إسعاف من فرع طرابلس والإدارة الرئيسية ومكاتب فرع الوسطى، ووصلت جميعها إلى بنغازي.

ولفت كبلان إلى أن القافلة قسمت إلى مستشفى ميداني يتكون من 41 طبيبا، وفريق للعمل الميداني يتكون من فرق الإسعاف والانتشال، والتي توجهت فورا إلى مناطق الفيضانات.

وأشار كبلان إلى أن القافلة تضم مستلزمات طبية خاصة بحالات الطوارئ ومعدات إنقاذ.