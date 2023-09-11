رئيس الإمارات يوجه بإرسال مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ إلى ليبيا

وجه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، لمواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وعبر الرئيس الإماراتي عن خالص تعازيه لدولة ليبيا قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الفيضانات داعياً الله أن يرحم الضحايا، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وتعرضت مناطق شرق خلال اليومين الماضيين لإعصار دانيال الذي تسبب في سقوط أمطار غزيرة وسيول عارمة أدت إلى دمار العديد من المناطق لا سيما في مدينة درنة.

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد في تصريحات صحفية اليوم إن ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة تجاوز الألفين قتيل بالإضافة إلى الآلاف من المفقودين.

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