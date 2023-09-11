المسماري يكشف جهود وخطط القوات المسلحة لعمليات الإنقاذ بعد الفيضانات المدمرة

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، فقدان الاتصال بـ10 جنود خلال عمليات الإنقاذ الجارية في المناطق التي ضربتها الفيضانات والسيول شرقي ليبيا، حيث عُثر على 3 منهم إذ يتلقى اثنان منهم العلاج في أحد المستشفيات والثالث حالته جيدة.

وقال المسماري في تصريحات صحفية هناك تحديات كبيرة تقف أمام عمليات الإنقاذ و الأمر صعب جدا وخارج عن السيطرة في مدينة البيضاء ومدينة شحات نظرا لارتفاع منسوب المياه وهطول الأمطار بشكل مستمر، وعمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وأوضح المسماري أن هناك تنسيقا يجري في عمليات الإنقاذ مع الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الليبي، حيث هناك 3 حالات وفاة مسجلة جراء الفيضانات في مدن شرق ليبيا حتى الآن، بالإضافة إلى أن هناك عددا من المفقودين حتى اللحظة لم يتم تحديد مصيرهم أو الوصول إلى أماكن وجودهم.

وأشار المسماري إلى أنه في الوقت الحالي لا يمكن استخدام الطيران نظرا لارتفاع معدلات الأمطار والرياح الشديدة، وبالتالي فاستخدامالطيران غير مجد، موضحاً أنه في حال استمرت الظروف الجوية السيئة وتطور الوضع إلى الأسوأ، فسيتم الإعلان عما إذا كان هناك أيطلب للحصول على مساعدة دولية أو من دول الجوار في بيان رسمي.