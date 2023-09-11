الشركسي: تشكيل لجنة طوارىء بمركز بنغازي الطبي

صرح رئيس المخازن الطبية الرئيسية بالمركز الطبي “محمد الشركسي” بآنه تم تشكيل لجنة طوارئ عن طريق مدير إدارة الصيدلة يوم 8 سبتمبر 2023 نتيجة التداعيات الأخيرة وسوء الأحوال الجوية في المنطقة الشرقية.

وآضاف وفق بيان المركز عبر موقع “فيسبوك”٬ اعتقد ستتمدد عملها لفترة اكتر نتيجة الكوارث التي حدثت في الشرق الليبي ،

وأشار ٌلى أنه تم تشكيل لجنة طوارئ وقسمنا العمل جداول من أجل تغطية الاقسام وشكلنا صيادلة مختصين بالبرج الأول والبرج الثاني والثالث بجميع اقسامها الكيماوي