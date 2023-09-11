الشركسي: تشكيل لجنة طوارىء بمركز بنغازي الطبي

صرح رئيس المخازن الطبية الرئيسية بالمركز الطبي “محمد الشركسي” بآنه تم تشكيل لجنة طوارئ عن طريق مدير إدارة الصيدلة يوم 8 سبتمبر 2023 نتيجة التداعيات الأخيرة وسوء الأحوال الجوية في المنطقة الشرقية.
وآضاف وفق بيان المركز عبر موقع “فيسبوك”٬ اعتقد ستتمدد عملها لفترة اكتر نتيجة الكوارث التي حدثت في الشرق الليبي ،
وأشار ٌلى أنه تم تشكيل لجنة طوارئ وقسمنا العمل جداول من أجل تغطية الاقسام وشكلنا صيادلة مختصين بالبرج الأول والبرج الثاني والثالث بجميع اقسامها الكيماوي
وتابع د. الشركسي ” وقسم العمليات الرئيسية وقسم النساء والولادة
وتابع: شكلنا لجنة فريق خاص بالمخازن الفرعية للأدوية ومخازن فرعية للمستلزمات مداومين خلال 48 ساعة الى الان لم يذهبو الى منازلهم ، والمخازن الرئيسية W4 المسؤولين عن استلام الادوية من الشركات الخاصة ولجنة الطوارئ والطلبيات الخاصة بالعظام وغيرها وجميع الادوية المستعجلة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24
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