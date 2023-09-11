الأرصاد الجوية: الفيضانات التي حصلت في المنطقة الشرقية لم تحصل في ليبيا من قبل

ليبيا – أكد مدير مكتب الاعلام بالمركز الوطني للارصاد الجوية محيي الدين رمضان،أن الفيضانات التي حصلت في المنطقة الشرقية لم تحصل في ليبيا من قبل وهذه أول مرة، وتعتبر هذه العاصفة تطرفا مناخيا.

رمضان وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، قال:” رصدنا كميات هائلة من مياه الأمطار لأول مرة تُرصد كما وصلت كميات المياه في مدينة البيضاء 414 ملي متر خلال 24 ساعة فقط، ولم نتحصل على بيانات من مدينة درنة”.

ونوه إلى أن كمية المياه في منطقة قصر ليبيا وصلت الى 158.5 ملي متر وأكثر من 142ميل متر في مدينة المرج.