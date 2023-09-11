“المشاي” يعقد اجتماعًا طارئًا لمتابعة أوضاع المناطق المتضررة بسبب الفيضانات

الوطن|متابعات

اجتمع رئيس مجلس ادارة الشركةالعامة للكهرباء ” محمد المشاي” بمقر الإدارة العامة للشركة بشكل طارئ مع جميع مدراء الادارات بالمنطقة الشرقية عبر تطبيق zoom افتتحه بالترحم على ضحايا الكارثة و الإطمئنان على كوادر الشركة هناك ومن ثم الاطلاع على آخر التطورات على مستوى الشبكة و متابعة الاحتياجات العاجلة لمعالجة الاضرار الناجمة عن العاصفة التي ضربت عدة مدن بالشرق .

و بين رئيس مجلس الادارة بأن تعليماته منذ اللحظة الأولى للأزمة تقضي بسرعة توفير كل ما تحتاجه فرق الصيانة لأعادة التيار الكهربائي و فتح ابواب مخازن الشركة في أنحاء البلاد لسد أي عجز في المواد و المعدات.

و انتقل رئيس مجلس الإدارة مع السادة المعنين في الشركة عقب الاجتماع ومع تكشف فداحة حجم الأضرارو لتجهيز الاحتياجات الإضافية مطمئنين السادة المواطنين بتوفر كل المستلزمات رغم تضرر مخازنها في عدد من المناطق

من جهة اخرى أشار بأن اول قافلة مكونة من 15 شاحنة محملة بمختلف المواد و المعدات للمناطق المتضررة قد وصلت اليوم إلى وجهتها لتتمكن الفرق الفنية من اداء مهامها بالشكل المطلوب و جاري الان العمل على تجهيز اكثر من 23 شاحنة محملة بمواد و معدات مخصصة للمنطقة الشرقية ،

كما تم تكليف مقاولين للعمل فوراً لصيانة ما تضرر من اعمدة و محطات تحويل و كوابل ، و كدعم اضافي من ادارة الشركة تم تسييل عهد مالية لكل الادارات بالمنطقة الشرقية لمعالجة ما تضرر من مكونات الشبكة بالجناح الشرقي .