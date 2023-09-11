“المنفي” يعلن مناطق برقة “منكوبة” ويناشد العالم للمساعدة

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أعلن رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” مناطق برقة شرق ليبيا بأنها “منكوبة” بسبب الفيضانات الكارثية التي أجتاحتها، دعا المنفي الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية إلى تقديم الدعم اللازم للمناطق المتضررة من الكارثة.

وأشار المنفي إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى تلف البنية التحتية والمرافق العامة في مدن درنة وشحات والبيضاء جراء هذه الفيضانات الكارثية.

وأعرب المنفي عن تفاؤله بأن التضامن العالمي سيسهم في إعادة بناء المنطقة المنكوبة وتعافيها من هذه الكارثة الطبيعية، كما دعا جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة والتحذيرات الصادرة عن السلطات المعنية، والتعاون والتضامن من أجل تجاوز هذه الأزمة.

وفي ختام بيانه، أكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية دور كل فرد في تجاوز هذه الأزمة معرباً عن ثقته في قدرة الليبيين على التكاتف والتعاون لبناء مستقبل أفضل لليبيا.