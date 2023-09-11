استغاثة عاجلة من البيضاء في ليبيا.. جرحى الإعصار بلا العلاج

بعد زحف كارثة إعصار “دانيال” على مدينة البيضاء، شمال شرق ليبيا، فرض المجلس البلدي بالمدينة حظر التجوال، إثر “خروج الوضع عن السيطرة” تحت وطأة شدة الفيضانات والأمطار الغزيرة، فيما تعطلت مرافق العلاج ما يزيد من عدد الضحايا.

وظهرت آثار الإعصار بداية في مدينة درنة المجاورة، والتي أعلنتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب بأنها “مدينة منكوبة”، وتم فيها حظر التجوال، بعد غرق مناطق واسعة فيها، وتهدم مباني، ووقع مئات الوفيات، وانهيار السدين المخصصين لحمايتها من السيول.

آثار الإعصار في البيضاء

وفق تصريحات أسامة هيبة، عضو غرفة الطوارئ في البيضاء لموقع “سكاي نيوز عربية”:

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، صرح لـ”سكاي نيوز عربية”، الإثنين، في بخصوص عدد الوفيات، بأنه تم انتشال أكثر من 2000 جثة جراء الفيضانات الناجمة عن الأمار الغزيرة شرقي البلاد، وضمن القتلى 3 من جنود الجيش شاركوا في الإنقاذ، فيما يوجد ما بين 5-6 آلاف شخص في عداد المفقودين.

الإغاثة المطلوبة

طالب أسامة هيبة، عضو غرفة الطوارئ في البيضاء المؤسسات المحلية والدولية وذوي الصلة، بتقديم العون العاجل بشكل خاص في:

ووصف خبراء إعصار دانيال، الذي ضرب أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة، بأنه “شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت في غضون 24 ساعة”.

ووصل الإعصار شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية، إضافة إلى بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.